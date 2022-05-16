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В Башкирии в реке Большой Нугуш обнаружили тело женщины

В Башкирии в реке Большой Нугуш обнаружили тело женщины

17:04, 16 май 2022

Сегодня утром в реке Большой Нугуш обнаружили тело неизвестной женщины. ЧП произошло в селе Кандры Туймазинского района.

По сообщению Госкомитета РБ по ЧС, на место вызвали спасателей, которые извлекли погибшую из воды. Тело передали сотрудникам полиции.

В настоящее время устанавливается личность женщины.

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Источник: www.proural.info
Фото: скрин видео
Теги: Туймазинский район происшествия
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