В Башкирии в реке Большой Нугуш обнаружили тело женщины
17:04, 16 май 2022
Сегодня утром в реке Большой Нугуш обнаружили тело неизвестной женщины. ЧП произошло в селе Кандры Туймазинского района.
По сообщению Госкомитета РБ по ЧС, на место вызвали спасателей, которые извлекли погибшую из воды. Тело передали сотрудникам полиции.
В настоящее время устанавливается личность женщины.
Источник:
www.proural.info
Фото: скрин видео
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