В Башкирии 9-летний мальчик поджег венки у Памятника Солдату

21:05, 16 май 2022

Глава администрации Белокатайского района Масхут Минигалин 16 мая на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил об акте вандализма.







«Зафиксирован ужасный факт вандализма в районе. Неизвестные подожгли венки у Памятника Солдату, которые белокатайцы возложили к памятнику в День Победы. Ведется проверка. Виновных найдут и обязательно накажут!», — написал он.





Камер наблюдения в сквере, где установлен памятник, нет. Полицейские начали проверку и вышли на след 9-летнего ребенка. Как сообщает канал MASH, мальчик даже не оправдывался, сказал, что сделал это "ради интереса". На родителей наложили штраф по статье "Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних".

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