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На заводе в Башкирии рабочий упал с высоты в серную кислоту

На заводе в Башкирии рабочий упал с высоты в серную кислоту

09:21, 17 май 2022

Гострудинспекция Башкирии расследовала инцидент, который произошел на территории «Белорецкого металлургического комбината» 21 января. В результате несчастного случая 55-летний электромонтер получит тяжелые травмы.

В тот день мужчина должен был заменить лампочку на площадке обслуживания бака-мерника серной кислоты. Сотрудник комбината поднялся по лестнице на высоту 4,6 метра. Когда он направился в сторону лампочки, то под электромонтером провалился пол в виде металлического листа. 55-летний мужчина упал на место, предназначенное для накопления излишков серной кислоты. Врачи диагностировали у работника химический ожог туловища и ног, а также другие тяжелые травмы.


Расследование показало, что не только металлическая площадка, но и бак-мерник – верхнее днище и опора – изношены на 100%. Бак не осматривали с 2018 года. Теперь этим делом займутся следственные органы.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Белорецк происшествия
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