В Башкирии задержали педофила домогавшегося до 12-летней девочки

09:45, 17 май 2022

Инцидент произошел вечером 14 мая 2022 в одном из продуктовых магазинов Стерлитамака.



В Стерлитамаке задержали 34-летнего жителя Аургазинского района, который домогался до 12-летней девочки.







Инцидент произошел вечером 14 мая 2022 в одном из продуктовых магазинов Стерлитамака.



Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. О случившемся девочка рассказала родителям. После чего обратились в полицию.





«Следователями и следователями-криминалистами совместно с сотрудниками Управления уголовного розыска МВД республики проведен комплекс неотложных следственно-оперативных мероприятий, в результате личность злоумышленника была установлена и вскоре он был задержан в квартире у своего брата в Стерлитамаке. Сейчас с задержанным проводятся первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в ведомстве.

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Фото: скриншот видео