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В Башкирии задержали педофила домогавшегося до 12-летней девочки

В Башкирии задержали педофила домогавшегося до 12-летней девочки

09:45, 17 май 2022

Инцидент произошел вечером 14 мая 2022 в одном из продуктовых магазинов Стерлитамака.

В Стерлитамаке задержали 34-летнего жителя Аургазинского района, который домогался до 12-летней девочки.

Инцидент произошел вечером 14 мая 2022 в одном из продуктовых магазинов Стерлитамака.

Как сообщили в пресс-службе  СУ СКР по РБ, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. О случившемся девочка рассказала родителям. После чего обратились в полицию.


«Следователями и следователями-криминалистами совместно с сотрудниками Управления уголовного розыска МВД республики проведен комплекс неотложных следственно-оперативных мероприятий, в результате личность злоумышленника была установлена и вскоре он был задержан в квартире у своего брата в Стерлитамаке. Сейчас с задержанным проводятся первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в ведомстве.

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Источник: gtrk.tv
Фото: скриншот видео
Теги: Стерлитамак происшествия
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