В столице Башкирии в аварии с Камазом пострадали пожилой водитель и его 9-летний пассажир

12:21, 17 май 2022

Накануне, 16 мая, в Уфе на улице Д. Донского 67-летний мужчина за рулем «Chevrolet Niva» не справился с управлением и выехал на «встречку», где столкнулся с грузовым автомобилем «КАМАЗ».



Как сообщили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Уфе, в результате аварии водитель легкового автомобиля и его 9-летний пассажир получили различные травмы. Пожилой мужчина госпитализирован.



Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, начато разбирательство.



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Фото: ОГИБДД УМВД России по Уфе