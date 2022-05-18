В Башкирии автомобиль не поставленный на ручной тормоз задавил женщину

08:42, 18 май 2022

В Дуванском районе зарегистрирован наезд на пешехода.



Около полудня на ул.Больничная с.Месягутово 53-летняя местная жительница за рулём "Kio Rio", по одной из версий, на парковке заглушила двигатель после чего покинула место водителя. В связи с тем, что женщина не задействовала ручной тормоз, автомобиль самопроизвольно начал движение. При попытке остановить "Kio Rio" владелицу зажало между транспортным средством и столбом.



В результате происшествия она с травмами была госпитализирована в медучреждение.



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Источник: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии