В Башкирии автомобиль не поставленный на ручной тормоз задавил женщину
08:42, 18 май 2022
В Дуванском районе зарегистрирован наезд на пешехода.
Около полудня на ул.Больничная с.Месягутово 53-летняя местная жительница за рулём "Kio Rio", по одной из версий, на парковке заглушила двигатель после чего покинула место водителя. В связи с тем, что женщина не задействовала ручной тормоз, автомобиль самопроизвольно начал движение. При попытке остановить "Kio Rio" владелицу зажало между транспортным средством и столбом.
В результате происшествия она с травмами была госпитализирована в медучреждение.
Читайте также:В столице Башкирии в аварии с Камазом пострадали пожилой водитель и его 9-летний пассажир
Источник: ГИБДД по Башкирии
Фото: ГИБДД по Башкирии
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Уфе водитель без прав задавил лежащую на дороге женщину
Происшествия в Башкирии
В Башкирии молодой водитель сбил пешехода
Происшествия в Башкирии
ДТП в Салаватском районе: автоледи опрокинула на обочину авто, пострадал ребенок
Происшествия в Башкирии
В Кушнаренковском районе женщину придавило собственной машиной