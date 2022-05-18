Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии автомобиль не поставленный на ручной тормоз задавил женщину

В Башкирии автомобиль не поставленный на ручной тормоз задавил женщину

08:42, 18 май 2022

В Дуванском районе зарегистрирован наезд на пешехода.

Около полудня на ул.Больничная с.Месягутово 53-летняя местная жительница за рулём "Kio Rio", по одной из версий, на парковке заглушила двигатель после чего покинула место водителя. В связи с тем, что женщина не задействовала ручной тормоз, автомобиль самопроизвольно начал движение. При попытке остановить "Kio Rio" владелицу зажало между транспортным средством и столбом.

В результате происшествия она с травмами была госпитализирована в медучреждение. 

Читайте также:

В столице Башкирии в аварии с Камазом пострадали пожилой водитель и его 9-летний пассажир
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ГИБДД по Башкирии
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Дуванский район происшествия ДТП
Читайте также

В Уфе водитель без прав задавил лежащую на дороге женщину
Происшествия в Башкирии
В Уфе водитель без прав задавил лежащую на дороге женщину
В Башкирии молодой водитель сбил пешехода
Происшествия в Башкирии
В Башкирии молодой водитель сбил пешехода
ДТП в Салаватском районе: автоледи опрокинула на обочину авто, пострадал ребенок
Происшествия в Башкирии
ДТП в Салаватском районе: автоледи опрокинула на обочину авто, пострадал ребенок
В Кушнаренковском районе женщину придавило собственной машиной
Происшествия в Башкирии
В Кушнаренковском районе женщину придавило собственной машиной


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: