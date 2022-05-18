В Минтруда Башкирии прокомментировали ситуацию с гибелью воспитанника интерната
08:50, 18 май 2022
Ведомство отметило «жонглирование фактами журналистов ряда СМИ в связи с гибелью несовершеннолетнего, страдавшего тяжелой формой эпилепсии, в январе 2022 года в Серафимовском детском доме-интернате для умственно-отсталых детей».
В Минтруде РБ подчеркнули, что экспертное обобщение требует детального изучения обстоятельств случившегося, системного анализа, а не конъюнктурных выводов.
«По факту смерти несовершеннолетнего подопечного продолжаются следственные мероприятия специалистами Следственного комитета РФ по РБ, которые после всестороннего анализа обстоятельств, приведших к трагедии, дадут правовую оценку действиям руководителя учреждения и его воспитателей», - подчеркнули в ведомстве.
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