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В Иркутской области брат зарезал сестру за отказ пойти на "Бессмертный полк"

В Иркутской области брат зарезал сестру за отказ пойти на "Бессмертный полк"

09:09, 18 май 2022

В Иркутской области брат зарезал свою сестру за то, что она не пошла на акцию «Бессмертный полк» 9 мая.

Ссора между 68-летним братом и его сестрой произошла в День Победы. Решив отметить праздник, брат и сестра купили спиртное. Во время застолья они повздорили по поводу пропавшей медали отца, а также собственности на дом. Кроме того, брат упрекнул сестру за отказ от участия в акции «Бессмертный полк».

Женщина ответила, что отец не заслужил этих почестей, что сильно его возмутило. После ссоры они продолжили пить. Через некоторое время сестра пошла спать, а брат остался на кухне. Затем мужчину внезапно охватил гнев на сестру из-за слов об отце. В результате он ударил спящую женщину ножом.

Вот именно такого и не заслужил их отец.

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Источник: https://vk.com/id407313896?w=wall-154039386_5241072
Теги: происшествия
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