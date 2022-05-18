Житель Башкирии из ревности до смерти избил любовницу

20:51, 18 май 2022

В уфимской больнице № 18 ночью 17 мая скончалась 40-летняя женщина, которую несколько дней назад в ходе ссоры из-за ревности избил сожитель. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ, причиной смерти женщины стала черепно-мозговая травма. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».







По версии следствия, во время ссоры сожители были пьяны — после конфликта пара легла спать, однако на следующий день потерпевшей стало хуже. В ночь с 16 на 17 мая мужчина вызвал скорую, женщину госпитализировали — она скончалась на следующие сутки.





«Подозреваемый сознался в содеянном и рассказал об обстоятельствах случившегося. Сейчас следователями назначен комплекс судебных экспертиз, допрошены свидетели. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в ведомстве.



Уфимцу грозит до 15 лет лишения свободы.

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Фото: Следком Башкирии