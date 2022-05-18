В Башкирии водитель "десятки" врезался в "Mitsubishi" и опрокинулся в кювет
21:18, 18 май 2022
Cотрудники Госкомитета РБ по ЧС стали очевидцами аварии на дороге Нефтекамск-Дюртюли. Она произошла в пяти километрах от Нефтекамска.
Водитель машины «ВАЗ-2110» не справился с управлением и совершил столкновение со встречным автомобилем. После этого его транспортное средство улетело в кювет и перевернулось.
В результате аварии водитель отечественного автомобиля получил травмы, остальные участники дорожного происшествия не пострадали.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии автомобиль не поставленный на ручной тормоз задавил женщину.
Источник:
i-gazeta.com
Фото: ГИБДД по РБ
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