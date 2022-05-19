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Жительница Башкирии в день своего рождения разбилась, выпав из окна

Жительница Башкирии в день своего рождения разбилась, выпав из окна

08:45, 19 май 2022

В городе Салавате в одной из семей произошла страшная трагедия. В нескольких телеграм-каналах появилось сообщение о том, что под окнами жилого многоэтажного дома найдено тело женщины. Она получила смертельные травмы при падении с высоты.

По предварительным данным, погибшая проживала с мужем и детьми в квартире на восьмом этаже. Женщина в этот день отмечала день рождение — 36-летие, не обошлось и без алкоголя. Момент гибели жительницы Салавата попал на камеру видеонаблюдения, на записи слышны жуткие крики мужа женщины. К телу погибшей сразу подбежал случайный свидетель инцидента, но он уже ничем не мог ей помочь.


«Органами СУ СКР по РБ устанавливаются обстоятельства смерти женщины в Салавате», — прокомментировали данный инцидент в пресс-службе ведомства.

Теперь следователям предстоит выяснить, был ли это несчастный случай или женщина пошла на такой шаг целенаправленно.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: скриншот видео
Теги: Салават происшествия
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