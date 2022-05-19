В Благовещенске во время пожара в одноэтажном доме погиб мужчина
08:56, 19 май 2022
18 мая в 19.09 в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о том, что в жилом доме на улице Промышленная в г. Благовещенска происходит пожар.
На место были направлены силы и средства МЧС России, инструкторы Госкомитета РБ по ЧС и другие экстренные службы.
По прибытию пожарных подразделений установлено, что горит одноэтажный жилой дом с пристроем. К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружен погибший мужчина, 1964 года рождения, - сообщает пресс-служба МЧС по РБ.
К тушению пожара от МЧС было задействовано 3 единицы техники и 7 человек.
Причина пожара устанавливается. Расследование пожара проводит дознаватель МЧС России.