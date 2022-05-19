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В Благовещенске во время пожара в одноэтажном доме погиб мужчина

В Благовещенске во время пожара в одноэтажном доме погиб мужчина

08:56, 19 май 2022

18 мая в 19.09 в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о том, что в жилом доме на улице Промышленная в г. Благовещенска происходит пожар.

На место были направлены силы и средства МЧС России, инструкторы Госкомитета РБ по ЧС и другие экстренные службы. 

По прибытию пожарных подразделений установлено, что горит одноэтажный жилой дом с пристроем. К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружен погибший мужчина, 1964 года рождения, - сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

К тушению пожара от МЧС было задействовано 3 единицы техники и 7 человек.

Причина пожара устанавливается. Расследование пожара проводит дознаватель МЧС России.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РБ
Теги: Благовещенск происшествия пожар
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