Жителя Башкирии заподозрили в интимной связи с 15-летней школьницей

09:04, 19 май 2022

В Уфе 27-летнего местного жителя заподозрили в интимной связи с 15-летней школьницей. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщил ГорОбзор.ру.







По предварительным данным, потерпевшая рассказала своей сестре о том, что познакомилась в интернете с мужчиной, с которым у нее завязались сексуальные отношения. Об этой истории узнала мама девочек, которая тут же написала заявление в полицию. Впоследствии ее дочь стала отрицать, что у нее был интим с парнем: она якобы выдумала эту историю, чтобы выяснить, умеет ли сестра держать секреты.



Пока следователи не смогли допросить подозреваемого. Его несовершеннолетнюю подругу тем временем направили на специальный медицинский осмотр.

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