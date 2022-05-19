В Башкирии 8-классница столкнулась на мопеде с бортовым УАЗом
10:17, 19 май 2022
Накануне восьмиклассница получила серьёзные травмы за рулём мопеда.
Авария произошла в Бирском районе в шестом часу вечера на 23 км автодороги Бирск-Питяково.
По предварительным данным, 32-летний житель Чувашской Республики, управляя бортовым "УАЗом", совершил столкновение с попутным мопедом "Alpha Lux".
В результате аварии водитель двухколёсного транспорта, 15-летняя девочка, госпитализирована в реанимационное отделение местной больницы. Известно, что управляла она мопедом без прав, без мотошлема, без какой либо экипировки.
Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.
Источник: ГИБДД по Башкирии
Фото: ГИБДД по Башкирии
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