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В Башкирии 8-классница столкнулась на мопеде с бортовым УАЗом

В Башкирии 8-классница столкнулась на мопеде с бортовым УАЗом

10:17, 19 май 2022

Накануне восьмиклассница получила серьёзные травмы за рулём мопеда. 

Авария произошла в Бирском районе в шестом часу вечера на 23 км автодороги Бирск-Питяково. 

По предварительным данным, 32-летний житель Чувашской Республики, управляя бортовым "УАЗом", совершил столкновение с попутным мопедом "Alpha Lux". 

В результате аварии водитель двухколёсного транспорта, 15-летняя девочка, госпитализирована в реанимационное отделение местной больницы. Известно, что управляла она мопедом без прав, без мотошлема, без какой либо экипировки. 

Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.

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Источник: ГИБДД по Башкирии
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Бирск происшествия ДТП
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