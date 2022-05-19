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В столице Башкирии на одной из улиц обвалился грунт

В столице Башкирии на одной из улиц обвалился грунт

12:17, 19 май 2022

На этот раз провал грунта в Уфе образовался возле бизнес-центра на улице Мажита Гафури. Сегодня, 19 мая, прямо на проезжей части просело асфальтовое покрытие. На место выехали специалисты службы по благоустройству и руководство районной администрации.

По данным управления защиты населения, инцидент произошел во время гидравлических испытаний. Ведутся восстановительные работы. До 21 мая правая полоса улицы на этом участке будет перекрыта. Как выяснилось, работы проводили «Уфимские инженерные сети».

— Поврежден трубопровод во время проведения гидравлических испытаний, — сообщили в УГЗ.


Ранее, 6 мая, провал образовался на Лесном проезде — между больницей № 21, жилой высоткой и входом в Парк лесоводов, а также рядом с местом строительства тоннеля Восточного выезда. На месте возникла воронка диаметром 50 метров.

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Источник: ufa1.ru
Фото: Управление гражданской защиты населения Уфы
Теги: Уфа происшествия Уфа
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