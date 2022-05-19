В Башкирии опрокинулся бензовоз

16:22, 19 май 2022

Сегодня в Архангельском районе зарегистрировано ДТП с участием бензовоза.



Около 15:00 часов 48 км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк. По предварительным данным, 31-летний житель Аургазинского района, управляя бензовозом "Skaniа", совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.



В результате аварии водитель с травмами различной степени тяжести госпитализирован в хирургическое отделение местной больницы. Известно, что цистерна была пуста. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы. Подробности ДТП уточняются.



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Источник: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии