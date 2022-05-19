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В столице Башкирии в реке Белой едва не утонула женщина

В столице Башкирии в реке Белой едва не утонула женщина

20:14, 19 май 2022

Вечером 18 мая в реке Белой в Уфе едва не утонула женщина. Из воды ее вытащили спасатели. Об этом сообщило Управление гражданской защиты.

Около 20:00 в единую диспетчерскую службу позвонил местный житель. Он рассказал, что в реке Белой плывет человек в одежде. На место происшествия были направлены сотрудники поисково-спасательного отряда.

– В воде спасатели обнаружили женщину, которая держалась на плаву из последних сил. На катере ее доставили на берег и довезли на дежурном автомобиле до бригады скорой помощи, – передали в УГЗ.


Там отметили, что женщина сильно замерзла и не могла говорить. Она назвала только свое имя и возраст – 57 лет. Затем в больницу ее доставили сотрудники скорой помощи. Из-за чего горожанка оказалась в воде, так и осталось неизвестным.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа
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