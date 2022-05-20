В Башкирии школьница получила множественные травмы, упав с трубы теплотрассы

09:02, 20 май 2022

В Нефтекамске днем 18 мая со школьницей произошел несчастный случай. В травматологическое отделение городской больницы привезли учащуюся 10 класса, сообщает издание Башинформ. Медики осмотрели ее и диагностировали перелом плечевой кости, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.





«Она находилась в шоковом состоянии. Выяснилось, что 17-летняя девушка упала с трубы теплотрассы, с трехметровой высоты. Инцидент произошел около дома №51 по улице Ленина. Сейчас школьница находится под наблюдением врачей», - сообщил предварительные данные собеседник.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии 8-классница столкнулась на мопеде с бортовым УАЗом.

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