В столице Башкирии жители нашли тело без головы

20:04, 20 май 2022

Сегодня в Калининском районы Уфы за ТСК «Юлдаш» найдено мёртвое тело. Это предположительно, труп мужчины, причем, он обезглавлен.



Голову не нашли, сообщает источник. «Башинформ» обратился за комментариями в Следственный комитет республики.



«Да, этот факт подтверждаем. По данному факту проводится проверка органами Следственного комитета», — сообщил пресс-секретарь Следкома республики Евгений Каневский.

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