В столице Башкирии жители нашли тело без головы
20:04, 20 май 2022
Сегодня в Калининском районы Уфы за ТСК «Юлдаш» найдено мёртвое тело. Это предположительно, труп мужчины, причем, он обезглавлен.
Голову не нашли, сообщает источник. «Башинформ» обратился за комментариями в Следственный комитет республики.
«Да, этот факт подтверждаем. По данному факту проводится проверка органами Следственного комитета», — сообщил пресс-секретарь Следкома республики Евгений Каневский.
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