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В столице Башкирии жители нашли тело без головы

В столице Башкирии жители нашли тело без головы

20:04, 20 май 2022

Сегодня в Калининском районы Уфы за ТСК «Юлдаш» найдено мёртвое тело. Это предположительно, труп мужчины, причем, он обезглавлен.

Голову не нашли, сообщает источник. «Башинформ» обратился за комментариями в Следственный комитет республики.

«Да, этот факт подтверждаем. По данному факту проводится проверка органами Следственного комитета», — сообщил пресс-секретарь Следкома республики Евгений Каневский.
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Источник: https://vk.com/id407313896?w=wall-34762899_1004756
Теги: Уфа происшествия Уфа
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