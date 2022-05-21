"Ваша внучка попала в ДТП": в Башкирии мошенники похитили у пенсионера 100 тысяч рублей

09:48, 21 май 2022

В Отдел полиции № 11 Управления МВД России по городу Уфе поступило сообщение от 95-летнего уфимца. Мужчина пострадал от действий мошенников, которые обманным способом похитили у него 100 тысяч рублей.







Примерно в полдень мужчине на домашний телефон поступил звонок. Ответив на него, пенсионер начал разговаривать с мужчиной, который представился юристом. Он рассказал, что его внучка попала в ДТП и срочно необходимы деньги на ее лечение. Затем трубку взяла якобы внучка потерпевшего и подтвердила, вышесказанную информацию. Услышав родной голос, мужчина расстроился и согласился передать деньги. В ходе разговора аферист предупредил, что за деньгами приедет друг внучки. Спустя несколько минут на пороге доверчивого уфимца появился мужчина и забрал деньги. Позже пенсионер все-таки решил позвонить своей дочери и узнал, что с его внучкой все в порядке. После чего обратился в полицию.





Следующая история по схожему сценарию произошла с 93-летней жительницей города. Ей также позвонили и сообщили, что ее племянница попал в ДТП. Расстроенная женщина передала аферистам один миллион рублей. Только после того, как она передала деньги, решила позвонить, родственнице и услышав, что с ней все в порядка поспешила обратиться в полицию.



По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество».

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