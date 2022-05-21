Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

"Ваша внучка попала в ДТП": в Башкирии мошенники похитили у пенсионера 100 тысяч рублей

"Ваша внучка попала в ДТП": в Башкирии мошенники похитили у пенсионера 100 тысяч рублей

09:48, 21 май 2022

В Отдел полиции № 11 Управления МВД России по городу Уфе поступило сообщение от 95-летнего уфимца. Мужчина пострадал от действий мошенников, которые обманным способом похитили у него 100 тысяч рублей.

Примерно в полдень мужчине на домашний телефон поступил звонок. Ответив на него, пенсионер начал разговаривать с мужчиной, который представился юристом. Он рассказал, что его внучка попала в ДТП и срочно необходимы деньги на ее лечение. Затем трубку взяла якобы внучка потерпевшего и подтвердила, вышесказанную информацию. Услышав родной голос, мужчина расстроился и согласился передать деньги. В ходе разговора аферист предупредил, что за деньгами приедет друг внучки. Спустя несколько минут на пороге доверчивого уфимца появился мужчина и забрал деньги. Позже пенсионер все-таки решил позвонить своей дочери и узнал, что с его внучкой все в порядке. После чего обратился в полицию.


Следующая история по схожему сценарию произошла с 93-летней жительницей города. Ей также позвонили и сообщили, что ее племянница попал в ДТП. Расстроенная женщина передала аферистам один миллион рублей. Только после того, как она передала деньги, решила позвонить, родственнице и услышав, что с ней все в порядка поспешила обратиться в полицию.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам  преступления, предусмотренного статьей  159 УК РФ «Мошенничество».

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: 02.мвд.рф
Теги: Уфа происшествия Уфа
Читайте также

В Стерлитамаке пенсионер оформил кредит для мошенников из Москвы
Происшествия в Башкирии
В Стерлитамаке пенсионер оформил кредит для мошенников из Москвы
Житель Уфы перевел на свой счет деньги с чужого телефона
Происшествия в Башкирии
Житель Уфы перевел на свой счет деньги с чужого телефона
В Башкирии 97-летний пенсионер с горечью узнал, что откладывал на жизнь купюры «банка приколов»
---
В Башкирии 97-летний пенсионер с горечью узнал, что откладывал на жизнь купюры «банка приколов»
В Илишевском районе мужчина дважды ограбил пенсионера
Происшествия в Башкирии
В Илишевском районе мужчина дважды ограбил пенсионера


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: