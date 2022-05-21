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В большинстве районов Башкирии выпал мощный град

В большинстве районов Башкирии выпал мощный град

09:57, 21 май 2022

В Башкирии несколько дней погода испытывает на прочность взошедший урожай: в районах республики выпадают осадки в виде дождя и града.

Сообщения о граде поступают от жителей Ишимбая, Салавата, Янаула и Чишминского района.

В «Башгидромете» объяснили происходящее: сейчас в регионе на 2-4 градуса холоднее, чем обычно в мае, но от этого не легче.

В Салавате шедший почти час град «порубил» посадки лука и ягод.

«Такой ураган. Все помесило. В машине сидеть невозможно, боялась, что стекла выбьет. На весь огород луком пахнет, будто порезали его. Всходы моркови и чернушки с землей перемешало. Хлыстал целый час с такой силой, даже в бане крышу пробило, протекает. Малина лежит. Побило все. Такую „радость“ нам погода преподнесла», — рассказывает пострадавшая огородница из Салавата.

Кого-то град застал на трассе, и водители опасались гололеда: такой плотный покров из градин был на асфальте.

Прошел сильный град и в некоторых районах Уфы.


Очевидец Андрей Л. рассказал, что в центре города ему пришлось переставить автомобиль под дерево, чтобы предотвратить повреждения.

«Информации от аграриев о случаях гибели посевов из-за града, к счастью, не поступало», — сообщили в пресс-службе Минсельхоза Башкирии.

Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие дни существенно характер погоды не изменится: 21 мая ожидается дождь, местами град, 22 мая — дождь со снегом.

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Источник: www.bashinform.ru
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