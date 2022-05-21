В большинстве районов Башкирии выпал мощный град
09:57, 21 май 2022
В Башкирии несколько дней погода испытывает на прочность взошедший урожай: в районах республики выпадают осадки в виде дождя и града.
Сообщения о граде поступают от жителей Ишимбая, Салавата, Янаула и Чишминского района.
В «Башгидромете» объяснили происходящее: сейчас в регионе на 2-4 градуса холоднее, чем обычно в мае, но от этого не легче.
В Салавате шедший почти час град «порубил» посадки лука и ягод.
«Такой ураган. Все помесило. В машине сидеть невозможно, боялась, что стекла выбьет. На весь огород луком пахнет, будто порезали его. Всходы моркови и чернушки с землей перемешало. Хлыстал целый час с такой силой, даже в бане крышу пробило, протекает. Малина лежит. Побило все. Такую „радость“ нам погода преподнесла», — рассказывает пострадавшая огородница из Салавата.
Кого-то град застал на трассе, и водители опасались гололеда: такой плотный покров из градин был на асфальте.
Прошел сильный град и в некоторых районах Уфы.
Очевидец Андрей Л. рассказал, что в центре города ему пришлось переставить автомобиль под дерево, чтобы предотвратить повреждения.
«Информации от аграриев о случаях гибели посевов из-за града, к счастью, не поступало», — сообщили в пресс-службе Минсельхоза Башкирии.
Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие дни существенно характер погоды не изменится: 21 мая ожидается дождь, местами град, 22 мая — дождь со снегом.