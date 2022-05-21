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В Башкирии в аварии пострадали 5 человек, двое из них дети

В Башкирии в аварии пострадали 5 человек, двое из них дети

10:45, 21 май 2022

Вчера вечером, 20 мая, в башкирском городе Октябрьский произошла авария, в которой пострадали пять человек, среди которых несколько детей. Подробности произошедшего ДТП рассказал глава регионального ГИБДД Владимир Севастьянов.

Сообщается, 34-летний водитель «Subaru Legacy», совершая поворот налево не уступил двигающемуся по встречному направлению «Hyundai Solaris». Произошло столкновение, в результате которого пострадали пять человек: водитель «Соляриса» с супругой, их двое дочерей четырех и семи лет, а также шофер «Субару».

В настоящее время по случившемуся ведется разбирательство. Специалисты установят причины и обстоятельства произошедшей аварии.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Октябрьский происшествия аварии
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