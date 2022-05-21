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В столице Башкирии на контейнерной площадке сгорел мужчина

В столице Башкирии на контейнерной площадке сгорел мужчина

11:34, 21 май 2022

В МЧС Башкирии сообщили, что минувшей ночью, 21 мая, на контейнерной площадке нашли тело погибшего мужчины. По предоставленной информации, он скончался в результате пожара.

Возгорание на контейнерной площадке ЖКХ произошло на проспекте Октября. Пока что причина неизвестна. Также в ведомстве сообщили, что устанавливается и личность погибшего мужчины.

В настоящий момент расследование ведет дознаватель МЧС России. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа
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