В столице Башкирии на контейнерной площадке сгорел мужчина

11:34, 21 май 2022

В МЧС Башкирии сообщили, что минувшей ночью, 21 мая, на контейнерной площадке нашли тело погибшего мужчины. По предоставленной информации, он скончался в результате пожара.



Возгорание на контейнерной площадке ЖКХ произошло на проспекте Октября. Пока что причина неизвестна. Также в ведомстве сообщили, что устанавливается и личность погибшего мужчины.



В настоящий момент расследование ведет дознаватель МЧС России.



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Фото: МЧС по РБ