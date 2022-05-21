В столице Башкирии на контейнерной площадке сгорел мужчина
11:34, 21 май 2022
В МЧС Башкирии сообщили, что минувшей ночью, 21 мая, на контейнерной площадке нашли тело погибшего мужчины. По предоставленной информации, он скончался в результате пожара.
Возгорание на контейнерной площадке ЖКХ произошло на проспекте Октября. Пока что причина неизвестна. Также в ведомстве сообщили, что устанавливается и личность погибшего мужчины.
В настоящий момент расследование ведет дознаватель МЧС России.
Источник:
gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ
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