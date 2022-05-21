В Башкирии полицейские задержали пьяную автоледи грудничком между сиденьями

19:25, 21 май 2022

Сотрудники ГИБДД остановили в Иглинском районе иномарку, которая виляла на дороге. За рулем автомобиля оказалась 23-летняя женщина, пьяный супруг находился на соседнем сиденье, а между сиденьями лежал новорожденный ребенок. О происшествии сообщает ГИБДД по Башкирии.







Когда ребенок заплакал, мама начала кормить его грудью. В это же время она выдыхала в алкотестер.



Сотрудники ГИБДД по РБ напоминают, что за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения предусмотрен штраф в размере 30 000 рублей, а также лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.



Кроме того, для тех, кто уже лишен прав, вождение в пьяном виде может обернуться уголовным делом и реальным сроком лишения свободы.

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Фото: скрин видео