В Башкирии с рельсов сошел тягач и столкнулся с грузовым составом

10:09, 22 май 2022

Накануне ночью в Альшеевском районе республики рядом со станцией Караклы Куйбышевской железной дороги ОАО «РЖД» случилась серьезная авария. Многотонный тягач снегоуборочной машины, которую прицепили к хвосту поезда и везли на летнюю стоянку, сошел с рельс, сообщает МЧС России по РБ.







Во время схода он повредил встречный локомотив железнодорожного грузового состава, в котором было 84 пустых вагона. Специалисты осмотрели место аварии и доложили о последствиях, которые оказались не столь серьезными. Рельсы не повреждены, как и контактные сети, по которым проходит электропитание поездов.





На место ЧП были сразу же отправлены восстановительные поезда со станции Дема и со станции Абдулино, Оренбургской области. К семи утра движение было восстановлено. Погибших и пострадавших нет.

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ