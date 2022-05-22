В Башкирии с рельсов сошел тягач и столкнулся с грузовым составом
10:09, 22 май 2022
Накануне ночью в Альшеевском районе республики рядом со станцией Караклы Куйбышевской железной дороги ОАО «РЖД» случилась серьезная авария. Многотонный тягач снегоуборочной машины, которую прицепили к хвосту поезда и везли на летнюю стоянку, сошел с рельс, сообщает МЧС России по РБ.
Во время схода он повредил встречный локомотив железнодорожного грузового состава, в котором было 84 пустых вагона. Специалисты осмотрели место аварии и доложили о последствиях, которые оказались не столь серьезными. Рельсы не повреждены, как и контактные сети, по которым проходит электропитание поездов.
На место ЧП были сразу же отправлены восстановительные поезда со станции Дема и со станции Абдулино, Оренбургской области. К семи утра движение было восстановлено. Погибших и пострадавших нет.
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