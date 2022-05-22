В Башкирии погиб лишенный прав водитель «Ауди»

12:31, 22 май 2022

В Башкирии за минувшие сутки произошло смертельное ДТП. В 02:00 в Чекмагушевском районе – на 11 километре дороги Чекмагуш – Дюртюли – «Ауди А4» улетела в правый кювет.







По предварительной информации, водитель иномарки не справился с управлением. За рулем находился местный 35-летний житель. Водитель скончался до приезда медиков.



В ГИБДД отмечают, что ранее погибший был лишен водительского удостоверения за то, что сел пьяным за руль. Кроме того, «Ауди А4» не была зарегистрирована в установленном порядке. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии с рельсов сошел тягач и столкнулся с грузовым составом.

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Фото: ГИБДД по РБ