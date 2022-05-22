В Башкирии погиб лишенный прав водитель «Ауди»

В Башкирии за минувшие сутки произошло смертельное ДТП. В 02:00 в Чекмагушевском районе – на 11 километре дороги Чекмагуш – Дюртюли – «Ауди А4» улетела в правый кювет.
По предварительной информации, водитель иномарки не справился с управлением. За рулем находился местный 35-летний житель. Водитель скончался до приезда медиков.
В ГИБДД отмечают, что ранее погибший был лишен водительского удостоверения за то, что сел пьяным за руль. Кроме того, «Ауди А4» не была зарегистрирована в установленном порядке. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.