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В Башкирии погиб лишенный прав водитель «Ауди»

В Башкирии погиб лишенный прав водитель «Ауди»

12:31, 22 май 2022

В Башкирии за минувшие сутки произошло смертельное ДТП. В 02:00 в Чекмагушевском районе – на 11 километре дороги Чекмагуш – Дюртюли – «Ауди А4» улетела в правый кювет.

По предварительной информации, водитель иномарки не справился с управлением. За рулем находился местный 35-летний житель. Водитель скончался до приезда медиков.

В ГИБДД отмечают, что ранее погибший был лишен водительского удостоверения за то, что сел пьяным за руль. Кроме того, «Ауди А4» не была зарегистрирована в установленном порядке. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии с рельсов сошел тягач и столкнулся с грузовым составом.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Чекмагушевский район происшествия аварии
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