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В Башкирии сгорел частный дом и гараж с автомобилем

В Башкирии сгорел частный дом и гараж с автомобилем

17:27, 22 май 2022

Сегодня, 22 мая, в Уфе на улице Пугачева произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.

На место прибыли силы и средства МЧС России и другие экстренные службы.

По прибытию пожарных наблюдалось открытое горение частного жилого кирпичного дома и пристроенного к нему шлакоблочного гаража, в котором находился автомобиль.

«Пламя удалось оперативно локализовать, а потом ликвидировать. Распространения огня на соседние строения не допущено. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, на месте работает дознаватель МЧС России», — добавили в ведомстве.

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Источник: gtrk.tv
Фото: МЧС по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа пожар
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