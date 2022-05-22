В Башкирии сгорел частный дом и гараж с автомобилем

17:27, 22 май 2022

Сегодня, 22 мая, в Уфе на улице Пугачева произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.



На место прибыли силы и средства МЧС России и другие экстренные службы.



По прибытию пожарных наблюдалось открытое горение частного жилого кирпичного дома и пристроенного к нему шлакоблочного гаража, в котором находился автомобиль.



«Пламя удалось оперативно локализовать, а потом ликвидировать. Распространения огня на соседние строения не допущено. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, на месте работает дознаватель МЧС России», — добавили в ведомстве.



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Фото: МЧС по РБ