В Башкирии угарным газом отравилась целая семья

10:31, 23 май 2022

Вчера вечером в больницы Уфы доставили трех человек с отравлением угарным газом. ЧП произошло в многоквартирном доме на улице Энгельса.



Как пишет «Башинформ» со ссылкой на собственный источник, 42-летнюю женщину доставили в ГКБ № 21, а ее 8-летнего сына — в больницу скорой медицинской помощи. Также пострадал 45-летний мужчина, его после оказания помощи медики отпустили домой.



Предположительно, в квартире была нарушена герметичность очистного вентиляционного канала. Сотрудники газовой службы приостановили подачу газа по стояку дома до устранения всех неполадок.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии мужчина заживо сгорел в машине.



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