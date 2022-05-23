В Башкирии угарным газом отравилась целая семья

Вчера вечером в больницы Уфы доставили трех человек с отравлением угарным газом. ЧП произошло в многоквартирном доме на улице Энгельса.
Как пишет «Башинформ» со ссылкой на собственный источник, 42-летнюю женщину доставили в ГКБ № 21, а ее 8-летнего сына — в больницу скорой медицинской помощи. Также пострадал 45-летний мужчина, его после оказания помощи медики отпустили домой.
Предположительно, в квартире была нарушена герметичность очистного вентиляционного канала. Сотрудники газовой службы приостановили подачу газа по стояку дома до устранения всех неполадок.