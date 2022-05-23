В Башкирии в двух авариях пострадали 4 человека

11:05, 23 май 2022

За прошедшие сутки на дорогах республики зарегистрировано три автоаварии, из них две произошли по вине нетрезвых водителей.







По данным пресс-службы ГИБДД по РБ, в Мелеузе на улице Доковской 22-летний местный житель за рулём Peugeot 308 допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В ДТП три пассажира: две женщины 31 и 35 лет, а также 31-летний мужчина, с травмами были доставлены в больницу. Известно, что водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, к тому же не имел права управления машиной соответствующей категории.





Еще одно «пьяное» ДТП произошло накануне в полдень в Караидельском районе на 72 км автодороги Бирск - Тастуба - Сатка. На дороге столкнулись Mazda 3, под управлением 37-летнего местного жителя, и встречный Renault Sandero, за рулём которого находился 63-летний житель Бирска. В аварии водитель Renault с травмами госпитализирован. Освидетельствование водителя Mazda показало наличие 1,419 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.



Начаты разбирательства, в ходе которых будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.

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Фото: ГИБДД по Башкирии