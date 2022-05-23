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В Башкирии под окнами жилого дома обнаружили тело девушки

В Башкирии под окнами жилого дома обнаружили тело девушки

14:02, 23 май 2022

В Нефтекамске утром 22 мая в доме, расположенном на улице Ленина, произошла трагедия. Прохожие обнаружили под окнами многоэтажного дома тело молодой девушки, сообщает издание Башинформ. Они вызвали «скорую».

«Приехавшие по вызову медики констатировали смерть 26-летней местной жительницы. Она получила травмы, характерные при падении с высоты. Все произошло на девятом этаже высотки. По предварительным данным, девушка свела счеты с жизнью», - сообщил собеседник информагентства.

Теперь правоохранителям предстоит установить все причины и обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии школьница получила множественные травмы, упав с трубы теплотрассы.

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Источник: www.bashinform.ru
Теги: Нефтекамск происшествия
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