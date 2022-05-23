В Башкирии грузовая фура перевернулась поперек дороги, смяв легковушку

16:28, 23 май 2022

Сегодня днем на трассе М-5 произошло серьезное ДТП. В Салаватском районе столкнулись встречные грузовик Volvo и «Лада Гранта».



Фуру во время движения занесло, из-за чего ее выкинуло на встречную полосу движения. В это время по дороге ехала отечественная легковушка. Грузовой автомобиль наехал на «Ладу», перевернулся и лег на бок, перекрыв трассу и смяв под собой легковую машину.



Как пишет паблик «Наш Салаватский район», 26-летний водитель «Лады» получил множество травм, но остался жив.



В настоящее время правоохранители разбираются в причинах и обстоятельствах ДТП.



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Фото: Наш Салаватский район