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В Башкирии в страшной аварии погибли 2 женщины, пострадали 3 человека

В Башкирии в страшной аварии погибли 2 женщины, пострадали 3 человека

17:30, 23 май 2022

Сегодня, 23 мая, в Мишкинском районе республики произошло смертельное ДТП. В 16 часов на 24 километре дороги Бирск – Тастуба – Сатка столкнулись встречные «Лада Веста» и ВАЗ-2110. В ДТП погибли две женщины – водитель и пассажирка ВАЗа. Еще одна пассажирка данного автомобиля получила травмы. Водитель и пассажирка «Весты» госпитализированы. На место выехал глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.

«Лично выехал на место происшествия разобраться в причинах и обстоятельствах произошедшего. Также на место ДТП выехали сотрудники специализированного отдела по расследованию ДТП Главного следственного управления МВД республики и передвижная экспертно-криминалистическая лаборатория», – добавил Владимир Севастьянов.



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Источник: https://vk.com/id407313896?w=wall-38736052_317953
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Мишкинский район происшествия аварии
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