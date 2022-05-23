В Башкирии в страшной аварии погибли 2 женщины, пострадали 3 человека
17:30, 23 май 2022
Сегодня, 23 мая, в Мишкинском районе республики произошло смертельное ДТП. В 16 часов на 24 километре дороги Бирск – Тастуба – Сатка столкнулись встречные «Лада Веста» и ВАЗ-2110. В ДТП погибли две женщины – водитель и пассажирка ВАЗа. Еще одна пассажирка данного автомобиля получила травмы. Водитель и пассажирка «Весты» госпитализированы. На место выехал глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.
«Лично выехал на место происшествия разобраться в причинах и обстоятельствах произошедшего. Также на место ДТП выехали сотрудники специализированного отдела по расследованию ДТП Главного следственного управления МВД республики и передвижная экспертно-криминалистическая лаборатория», – добавил Владимир Севастьянов.
Фото: ГИБДД по РБ
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