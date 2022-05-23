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В Башкирии школьницу изнасиловали и задушили джинсовыми брюками

В Башкирии школьницу изнасиловали и задушили джинсовыми брюками

17:37, 23 май 2022

Четвертый отдел по расследованию особо важных дел СКР по РБ завершил расследование уголовного дела в отношении двоих жителей Бирского района, 25 и 22 лет. Они обвиняются по статьям «изнасилование и насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору, соединенные с угрозой убийством, совершенные с особой жестокостью по отношению к потерпевшей, в отношении несовершеннолетней» и «убийство, совершенное с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера».

Как сообщили в пресс-службе СКР по РБ, ночью с 26 на 27 августа 2021 года в правоохранительные органы республики обратилась жительница Бирского района с заявлением о безвестном исчезновении ее 15-летней дочери, которая в тот же день ушла к подруге на день рождения и не вернулась. Вскоре тело девочки с признаками насильственной смерти было обнаружено в яме в селе Питяково. Правоохранители восстановили картину произошедшего — в тот же день они задержали причастных к преступлению. Ими оказались двое местных жителей, ранее судимых за кражи и незаконный оборот наркотиков.


Установлено, что 25 августа 2021 года компания несовершеннолетних справляла день рождения на улице в селе Питяково. Позже к молодым людям присоединились обвиняемые, один из которых предложил продолжить празднование у него дома. Находясь в частном доме, после того как другие участники застолья разошлись, злоумышленники совершили в отношении потерпевшей преступления против половой неприкосновенности, причинив ей множественные телесные повреждения, после чего задушили ее джинсовыми брюками, а тело спрятали недалеко от дома, в яме.

«Первоначально оба обвиняемых признали свою вину, но позже 25-летний фигурант свою причастность к преступлениям стал отрицать. Тем не менее следствием собрана достаточная доказательственная база, — проинформировали в ведомстве. — Также следователем внесено представление об устранении обстоятельств, способствовавших совершенным преступлениям, в адрес начальника Отдела МВД России по Бирскому району для усиления надзора и профилактики за ранее судимыми лицами и привлечения виновных к дисциплинарной ответственности».



Между тем прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих жителей Бирского района. Уголовное дело будет направлено в Верховный суд республики для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: Следком Башкирии
Теги: Бирский район происшествия Бирск криминал
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