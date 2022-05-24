В Башкирии стали известны подробности страшной аварии, в которой погибли 2 женщины

09:34, 24 май 2022

Стали известны подробности страшной аварии в Мишкинском районе. О них сообщил руководитель республиканской ГИБДД Владимир Севастьянов.







- Вчера я выезжал на место резонансного ДТП в Мишкинском районе. Дорожная авария произошла около 16:00 часов дня на 24 км автодороги Бирск-Тастуба-Сатка. Столкнулись "Лада Веста" и встречный ВАЗ-2110.



В результате дорожно-транспортного происшествия водитель "ВАЗа" 28-летняя девушка и её 35-летняя пассажирка от полученных травм скончались на месте. Медицинская помощь потребовалась 42-летнему водителю "Весты" и его 38-летней пассажирке.





Известно, что погибшие женщины возвращались с райцентра в свою деревню Сосновка после посещения МФЦ. На втором автомобиле друзья направлялись на похороны бабушки. В настоящее время по факту ДТП начато разбирательство, возбуждено уголовное дело.

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Источник: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии