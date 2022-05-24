В Башкирии столкнулись «ГАЗ» и «Hyudai Solaris», пострадала пассажирка
09:40, 24 май 2022
Вчера, 23 мая около шести часов вечера, 35-летний водитель за рулем автомобиля «ГАЗ», следуя по автодороге мкр. Шакша – Федоровка при совершении поворота допустил столкновение с движущейся во встречном направлении автомашиной «Hyudai Solaris».
В результате дорожного происшествия 31-летняя пассажирка иномарки с различными травмами была доставлена в больницу и после оказания медицинской помощи отпущена.
По факту ДТП начато административное расследование.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии стали известны подробности страшной аварии, в которой погибли 2 женщины.
Читайте также:В Башкирии в двух авариях пострадали 4 человека
Источник: ГИБДД по Башкирии
Фото: ГИБДД по Башкирии
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Башкирии стали известны подробности страшной аварии, в которой погибли 2 женщины
Происшествия в Башкирии
В Уфе столкнулись 2 легковушки, пострадали 3 человека
Происшествия в Башкирии
В Уфе в аварии пострадали водитель и пожилая пассажирка
Происшествия в Башкирии
В Башкирии водитель "Renault Logan" столкнулся со встречным внедорожником