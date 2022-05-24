В Башкирии столкнулись «ГАЗ» и «Hyudai Solaris», пострадала пассажирка

09:40, 24 май 2022

Вчера, 23 мая около шести часов вечера, 35-летний водитель за рулем автомобиля «ГАЗ», следуя по автодороге мкр. Шакша – Федоровка при совершении поворота допустил столкновение с движущейся во встречном направлении автомашиной «Hyudai Solaris».



В результате дорожного происшествия 31-летняя пассажирка иномарки с различными травмами была доставлена в больницу и после оказания медицинской помощи отпущена.



По факту ДТП начато административное расследование.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии стали известны подробности страшной аварии, в которой погибли 2 женщины.



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Источник: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии