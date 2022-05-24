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В Башкирии обнаружили мину в пункте приема металлолома

В Башкирии обнаружили мину в пункте приема металлолома

14:02, 24 май 2022

23 мая в одном из пунктов приема металлолома в центре Уфы житель обнаружил мину. На место находки были вызваны сотрудники разминирования ОМОНа. Об этом сообщила Росгвардия Башкирии.

Специалисты обследовали объект и выяснили, что им оказалась учебная мина со следами коррозии. Она не представляла опасности для окружающих. После осмотра ее передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.

Росгвардия обратилась к жителям с просьбой незамедлительно сообщать в правоохранительные органы при обнаружении предметов, похожих на снаряды, мины или гранаты.
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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: Росгвардия РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа
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