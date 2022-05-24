У женщины-водителя, погибшей в ДТП в Мишкинском районе Башкирии, остались двое детей

14:08, 24 май 2022

В Мишкинском районе Башкирии 23 мая произошла авария, которая унесла жизни двух женщин, еще две женщины и один мужчина находятся в больнице. Родственница одной из погибших рассказала, что произошло в тот день.







«Говорят, что водитель «Лады Весты», таксист, был нетрезв, он в них врезался. Моя родственница была за рулем «десятки». Она и ее пассажирка спереди погибли, еще одна женщина сзади с ними сидела – она в больнице, у нее ребра сломаны», – рассказала собеседница.



Девушка отметила, что похороны ее родственницы состоятся завтра. У обеих погибших было по двое детей, их родным потребуется материальная помощь.





Если вы хотите помочь семье погибшей водительницы, то вы можете направить средства в Сбербанк по номеру телефона 89870236694 (получатель – Усманова Марина В.).



Напомним, ранее глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов сообщил, что на месте происшествия погибла 28-летняя девушка за рулем автомобиля ВАЗ-2110 вместе с 35-летней пассажиркой. Погибшие женщины возвращались с посещения МФЦ в свою деревню, а во втором автомобиле, отметил он, все трое ехали на похороны бабушки.





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Фото: социальные сети