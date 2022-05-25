В Башкирии в колодце на стройке в Затоне обнаружили 3 трупа
09:01, 25 май 2022
В Уфе в микрорайоне Затон обнаружили тела троих людей в коллекторе строящегося дома. Об этом 24 мая, сообщили в Следственном комитете и МЧС Башкирии. Личности и причина смерти этих людей пока устанавливаются. Спасатели поднимают тела из коллектора на улице Гази Загитова.
— На место происшествия выехали руководство и следователи территориального следственного отдела, а также следователи-криминалисты совместно с сотрудниками МВД, МЧС, УГЗ Уфы и другими экстренными службами, — сообщили в следкоме. — Организован комплекс следственного-оперативных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.