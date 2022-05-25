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В Башкирии в колодце на стройке в Затоне обнаружили 3 трупа

В Башкирии в колодце на стройке в Затоне обнаружили 3 трупа

09:01, 25 май 2022

В Уфе в микрорайоне Затон обнаружили тела троих людей в коллекторе строящегося дома. Об этом 24 мая, сообщили в Следственном комитете и МЧС Башкирии. Личности и причина смерти этих людей пока устанавливаются. Спасатели поднимают тела из коллектора на улице Гази Загитова.

— На место происшествия выехали руководство и следователи территориального следственного отдела, а также следователи-криминалисты совместно с сотрудниками МВД, МЧС, УГЗ Уфы и другими экстренными службами, — сообщили в следкоме. — Организован комплекс следственного-оперативных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.

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Источник: ufa1.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа
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