В Башкирии в аварии Камаза и ВАЗ-2107 пострадала пожилая пассажирка

09:50, 25 май 2022

Вчера около 16:00 часов дня в Белебее на шоссе Нефтяников столкнулись ВАЗ-2107 под управлением 70-летнего местного жителя и встречный КамАЗ, за рулём которого находился 64-летний житель г. Октябрьский.







В результате дорожно-транспортного происшествия 71-летняя пассажирка ВАЗа госпитализирована. Начато разбирательство.



Уважаемые участники дорожного движения! Напоминаю о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения. При движении необходимо быть бдительными и предельно внимательными, проявлять уважение ко всем участникам дорожного движения. Во избежание ДТП следует выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями, соблюдать установленную дистанцию, не нарушать правила маневрирования.





За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано восемь автомобильных аварий, в которых восемь человек получили травмы.

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Источник: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии