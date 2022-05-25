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В Башкирии в аварии Камаза и ВАЗ-2107 пострадала пожилая пассажирка

В Башкирии в аварии Камаза и ВАЗ-2107 пострадала пожилая пассажирка

09:50, 25 май 2022

Вчера около 16:00 часов дня в Белебее на шоссе Нефтяников столкнулись ВАЗ-2107 под управлением 70-летнего местного жителя и встречный КамАЗ, за рулём которого находился 64-летний житель г. Октябрьский.

В результате дорожно-транспортного происшествия 71-летняя пассажирка ВАЗа госпитализирована. Начато разбирательство. 

Уважаемые участники дорожного движения! Напоминаю о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения. При движении необходимо быть бдительными и предельно внимательными, проявлять уважение ко всем участникам дорожного движения. Во избежание ДТП следует выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями, соблюдать установленную дистанцию, не нарушать правила маневрирования.


За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано восемь автомобильных аварий, в которых восемь человек получили травмы.

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Источник: ГИБДД по Башкирии
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Белебей происшествия аварии
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