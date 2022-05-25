В Уфе столкнулись Рено Логан и Лада Калина, пострадал пассажир
11:00, 25 май 2022
Сегодня, 25 мая во втором часу ночи, 60-летний водитель автомашины «Renault Logan», следуя по улице Воровского, допустил столкновение с «Лада Калина», которая двигалась по улице Октябрьской революции.
В результате дорожного происшествия водитель иномарки и его 19-летняя пассажирка получили травмы, поле оказания медицинской помощи отпущены.
26-летний пассажир Лады госпитализирован.
За перевозку пассажиров легковым такси без соответствующей лицензии водитель «Renault» привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения».
По факту ДТП начато разбирательство.
Источник: ГИБДД по Башкирии
Фото: ГИБДД по Башкирии
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