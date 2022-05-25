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В Уфе столкнулись Рено Логан и Лада Калина, пострадал пассажир

В Уфе столкнулись Рено Логан и Лада Калина, пострадал пассажир

11:00, 25 май 2022

Сегодня, 25 мая во втором часу ночи, 60-летний водитель автомашины «Renault Logan», следуя по улице Воровского, допустил столкновение с «Лада Калина», которая двигалась по улице Октябрьской революции. 

В результате дорожного происшествия водитель иномарки и его 19-летняя пассажирка получили травмы, поле оказания медицинской помощи отпущены. 

26-летний пассажир Лады госпитализирован. 

За перевозку пассажиров легковым такси без соответствующей лицензии водитель «Renault» привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения». 

По факту ДТП начато разбирательство. 

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Источник: ГИБДД по Башкирии
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Уфа происшествия Уфа авария в Уфе
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