В Башкирии стали известны подробности о трех трупах, обнаруженных в колодце на стройке

11:26, 25 май 2022

Двоим погибшим, тела которых обнаружили на территории строительства жилой высотки в уфимском Затоне, было по 54 и 34 года, личность третьего пока неизвестна.







Напомним, трупы обнаружили в колодце на стройке на улице Загитова. Там застраивается целый квартал. Как следует с сайта Фонда развития жилищного строительства Башкирии, работы курирует эта компания. Этот фонд — некоммерческая организация, которая была учреждена в 2014 году. Соучредителями выступал Госкомитет по строительству РБ, и, согласно базе данных «Контур.Фокус», в списке конечных бенефициаров значилось региональное правительство.



— Охранник вечером делал обход и заметил машину местных рабочих, дозвониться до них не смог, но за это время обнаружил открытый коллектор, заглянул, а там тела, ну и вызвал начальство, — рассказал очевидец.



Он добавил, что двое погибших — работники стройки, а вот личность третьего пока не установлена. По словам нашего собеседника, неизвестному на вид около 35 лет. В момент обнаружения тела выглядели так, будто пролежали в колодце весь день.





— Возможно, отравились или дурно стало, потеряли сознание, а потом задохнулись, — считает он.



Впрочем, уже возбуждено уголовное дело — по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Делом занимается следком Башкирии. Также на место выезжало руководство республиканской прокуратуры.

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Фото: следком Башкирии