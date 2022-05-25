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В Башкирии прохожий обнаружил в озере тело мужчины

В Башкирии прохожий обнаружил в озере тело мужчины

12:20, 25 май 2022

Житель Дуванского района, проходя мимо Желтого озера, увидел в нем мужчину. Подойдя поближе, он понял, что человек мертв.

Сельчанин сообщил о случившемся в экстренные службы, пишет «Башинформ». Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место, извлекли тело мужчины из воды. Личность погибшего в настоящее время устанавливают, известно лишь, что на вид ему 35-40 лет.

Для установления истинной причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось о том, что в Калининском районы Уфы за ТСК «Юлдаш» найдено мёртвое тело. Это предположительно, труп мужчины, причем, он обезглавлен.

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Источник: www.proural.info
Теги: Дуванский район происшествия
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