В Башкирии при пожаре в жилом доме погиб пенсионер

14:58, 25 май 2022

При пожаре в жилом доме в башкирском селе Ирдучан Янаульского района погиб мужчина. Об этом сообщило региональное МЧС.







Огонь в бревенчатом здании вспыхнул вечером 24 мая. В 18:45 на пульт диспетчера аварийной службы поступило сообщение о том, что в доме обнаружен обгоревший пенсионер 63 лет. Известно, что погибший был инвалидом по зрению.



– Огнем на небольшой площади повреждены стена и пол. Пожарная охрана не вызывалась, – передали в МЧС.



На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и дознаватель.



Читайте также:

Читайте также: В Башкирии сгорел частный дом и гараж с автомобилем

Фото: МЧС по РБ