В Башкирии при пожаре в жилом доме погиб пенсионер
14:58, 25 май 2022
При пожаре в жилом доме в башкирском селе Ирдучан Янаульского района погиб мужчина. Об этом сообщило региональное МЧС.
Огонь в бревенчатом здании вспыхнул вечером 24 мая. В 18:45 на пульт диспетчера аварийной службы поступило сообщение о том, что в доме обнаружен обгоревший пенсионер 63 лет. Известно, что погибший был инвалидом по зрению.
– Огнем на небольшой площади повреждены стена и пол. Пожарная охрана не вызывалась, – передали в МЧС.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и дознаватель.