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В Башкирии при пожаре в жилом доме погиб пенсионер

В Башкирии при пожаре в жилом доме погиб пенсионер

14:58, 25 май 2022

При пожаре в жилом доме в башкирском селе Ирдучан Янаульского района погиб мужчина. Об этом сообщило региональное МЧС.

Огонь в бревенчатом здании вспыхнул вечером 24 мая. В 18:45 на пульт диспетчера аварийной службы поступило сообщение о том, что в доме обнаружен обгоревший пенсионер 63 лет. Известно, что погибший был инвалидом по зрению.

– Огнем на небольшой площади повреждены стена и пол. Пожарная охрана не вызывалась, – передали в МЧС.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и дознаватель.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Янаульский район происшествия пожар
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