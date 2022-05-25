Житель Башкирии поджег дом, чтобы убить двух своих знакомых

16:36, 25 май 2022

В Белорецком районе Башкирии 35-летний местный житель поджег жилой дом: в результате заживо сгорел 72-летний пенсионер, еще один мужчина, 50-ти лет, скончался от ожогов в больнице. Инцидент произошел утром 21 мая 2022 года по улице Пионерская в селе Тирлянский. В следственном управлении СКР по Башкирии возбудили уголовное дело по двум статьям УК РФ – обвиняемому грозит пожизненный срок.







Установлено, что трое мужчин распивали в доме спиртное. После ссоры 35-летний мужчина поджег коробку с мусором на веранде и ушел к соседу.



«Когда пожар разгорелся и прибыли экстренные службы обвиняемый вернулся к дому, помог погрузить обгоревшего знакомого в карету скорой помощи и направился вместе с ним в больницу. После того как потерпевший скончался, злоумышленник вернулся в село и вскоре был задержан в доме у односельчанина сотрудниками полиции», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по РБ.





Сейчас обвиняемый арестован. Следователи с полицейскими осмотрели место происшествия, назначены судебные экспертизы. Сейчас допрашиваются очевидцы и свидетели, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Фото: МВД по РБ