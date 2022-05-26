В Башкирии водитель ВАЗ-2114, потеряв управление, врезался в опору

09:11, 26 май 2022

Около шести часов утра в селе Нижнетроицкий Туймазинского района 20-летний местный житель, управляя ВАЗ-2114, не справился с рулевым управлением и допустил наезд на электроопору.







В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и его 19-летний пассажир с различными травмами госпитализированы. Известно, что мужчина не имел водительского удостоверения. Начато разбирательство.



За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано семь автомобильных аварий, в которых десять человек получили травмы.



Помните, что уважение к другим участникам дорожного движения, высокая концентрация внимания на дороге, добросовестное соблюдение правил дорожного движения – это залог безопасности на дороге.

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Источник: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии