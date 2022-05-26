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В Башкирии автоледи сбила девочку на велосипеде

В Башкирии автоледи сбила девочку на велосипеде

09:41, 26 май 2022

ДТП в Уфе произошло вчера, 25 мая, около 6 часов вечера, напротив дома №17 по улице М. Гафури.

Женщина 1972 года рождения, за рулем автомашины «Suzuki», выезжая с улицы Вавилова  допустила наезд на девочку, которая двигалась на велосипеде по тротуару. 

В результате ДТП 11 - летняя девочка получила травмы головы, после оказания медицинской помощи отпущена. 

По факту дорожного происшествия начато разбирательство.

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Источник: ГИБДД по Башкирии
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа
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