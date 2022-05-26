В Башкирии автоледи сбила девочку на велосипеде

09:41, 26 май 2022

ДТП в Уфе произошло вчера, 25 мая, около 6 часов вечера, напротив дома №17 по улице М. Гафури.



Женщина 1972 года рождения, за рулем автомашины «Suzuki», выезжая с улицы Вавилова допустила наезд на девочку, которая двигалась на велосипеде по тротуару.



В результате ДТП 11 - летняя девочка получила травмы головы, после оказания медицинской помощи отпущена.



По факту дорожного происшествия начато разбирательство.



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Источник: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии