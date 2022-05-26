В Башкирии во время застолья забили до смерти хозяина дома

15:34, 26 май 2022

В Белокатайском районе, в селе Яныбаево, днем 25 мая в частном доме произошло убийство. 24 мая 60-летний хозяин дома распивал спиртные напитки с 31-летним постояльцем, сообщает издание Башинформ.







«По предварительным данным, мужчины легли спать, а когда проснулись, продолжили застолье с алкоголем. В какой-то момент, как это часто бывает под воздействием алкоголя, они что-то между собой не поделили. Постоялец набросился с кулаками на пожилого мужчину и начал наносить удары, один за другим. Хозяин дома получил травмы, несовместимые с жизнью. Позже его обнаружил брат. Он вызвал стражей порядка», - сообщил собеседник информагентства.





Предполагаемого убийцу задержали. Как выяснилось, он ранее был судим по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Сейчас ведутся следственные мероприятия – устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.



«По данному факту Дуванским межрайонным следственным отделом СУ СК России по РБ возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Подозреваемый задержан, в настоящее время с ним проводятся следственные действия», - прокомментировали в пресс-службе СКР по РБ.

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