Житель Башкирии из мести повесил мертвую кошку на дверь квартиры бывшей жены

16:32, 26 май 2022

В Уфе жительница жилого дома № 5 по улице С. Вострецова обнаружила на ручке своей входной двери в квартиру труп кошки.







Когда посмотрели камеры видеонаблюдения, выяснилось, что к инциденту причастны молодой парень с сообщницей. Как сообщает портал «Мой Башкортостан», инцидент произошел поздно вечером 19 мая, на записи видно, как двое подходят к подъезду жилой многоэтажки, в руках парня можно разглядеть веревку, на которой, предположительно, висит труп животного. Далее молодые люди скрылись в подъезде, видимо, чтобы воплотить задуманное в жизнь.





В пресс-службе МВД по РБ порталу прокомментировали инцидент.



«По данному поводу уфимка обратилась в полицию. Сотрудники провели проверку, по результатам которой выяснилось, что бывший муж заявительницы со своей знакомой нашел мертвую кошку и решил повесить ее на двери бывшей супруги. Участковый составил в отношении мужчины протокол по ст. 20.1. КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Суд признал уфимца виновным в правонарушении и назначил ему наказание в виде административного ареста», - проинформировали в МВД по РБ.

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Фото: сайт mybashkortostan.ru