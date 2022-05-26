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В Башкирии пропала 18-летняя Полина Авдеева

В Башкирии пропала 18-летняя Полина Авдеева

16:36, 26 май 2022

В Башкирии разыскивают жительницу Стерлитамака Авдееву Полину Михайловну 2004 года рождения. О пропаже девушки сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Отклик». Сообщается, что Полина Авдеева пропала 22 мая 2022 года. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 170 сантиметров, среднее телосложение, русые волосы средней длины, карие глаза.

Была одета: белая кофта-панда с ушками, черное трико.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Полины, просят сообщить по телефонам 8-987-106-06-01 или 02.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети ПСО «Отклик»
Теги: Стерлитамак происшествия в Стерлитамаке поиск
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