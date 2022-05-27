В Уфе пропала 16-летняя Карина Кашбуллина

08:46, 27 май 2022

В Уфе начались поиски 16-летней Кашбуллиной Карины Рустямовной. О пропаже подростка сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Башрегионспас». 20 мая 2022 года девушка вышла из дома и не вернулась.



Приметы: рост 163 сантиметра, плотное телосложение, волосы черные, глаза карие.



Была одета: черная толстовка, белые кроссовки.



Информацию о местонахождении Карины Кашбуллиной необходимо сообщать по телефонам 8-937-310-21-12 или 112.

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Фото: ДПСО «Башрегионспас»